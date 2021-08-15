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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu: Gerekli tedbirleri aldık; Kabil büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Afganistan’da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban militanlarının çeşitli noktalardan Kabil’e girdiğini ve kentin yönetiminin devri için görüşmelerin başladığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken birçok ülke büyükelçilik personelini tahliye etmek için plan yapıyor.


Çavuşoğlu, Cezayir’deki temaslarının ardından Türkiye’ye dönüşü öncesi Oran Uluslararası Havalimanı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri bakanının açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Yaşanan yeni gelişmeler konusunda vatandaşlarımızı başından beri bilgilendirdik. Gerekli telkinlerde bulunduk. Yaklaşık 1500 vatandaşa bizzat telefonla ulaştık.

*Orada faaliyette bulunan firmalarımızın sahiplerine ve yöneticilerine de tek tek ulaştık ve çalışanlarla ilgili telkinlerde bulunduk.

*Bugün de ülkeden ayrılmak isteyenler için çağrıda bulunduk. Gelen talepleri değerlendiriyoruz.

*Ülkede kalmak isteyen vatandaşlarımız var. Onların da güvenliği ve huzuru için ilgili makamlarla temaslarımız devam ediyor. Zaten başından beri tüm temaslarımız var.

*Dönmek ya da kalmak isteyenler bize ulaşabilirler.

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