Japonya’da ‘eşi görülmemiş’ yağışlar sonrası 2 milyona yakın haneye tahliye çağrısı

Japonya’nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonrası yaklaşık 2 milyona yakın haneye tahliye çağrısı yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre, mevsimsel tayfunlar sonrası gelen şiddetli yağışlar birçok eyalette hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bir kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Fukuoka, Saga, Hiroşima ve Nagazaki eyaletlerinde toplamda 1,8 milyon haneye tahliye çağrısı yapıldığını açıkladı.

Saga bölgesinde yağışlar sonrası Rokkaku Nehri’nin taşması sonucu oluşan selde bir hastanesinin zemin katını bastı. Hastalar üst katlara taşındı.

Bölge halkına çağrı yapan Afet İdaresi ve Okyanus Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Tanahaşi Yasufumi, halktan hayati risklere karşı her türlü önlemi almalarını istedi.

Yağışları ‘eşi görülmemiş‘ olarak niteleyen Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilisi Yuşi Adaçi, bu durumun bazı bölgelerde heyelan ve taşkınlara sebep olduğunu belirttti.