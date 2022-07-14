Akşam Postası / 14 Temmuz 2022

‘Çizme giy’ tavsiyesi alan İmamoğlu: Bu, tek adama şov yapanların anlayışı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki şiddetli yağışın ardından yaşananlarla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

MB’den iş insanlarına ‘Dolar satın’ ricası: ‘Size minnettarız’

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, iş insanlarının Merkez Bankası’ndan (MB) “Şu anda sıkışıklığımız var, bir miktar dolar satın” diye telefonlar aldıklarını söyledi: “Bu tablo bana işlerin düzgün gittiğini anlatmıyor. Türkiye’nin artık her şeyi açık açık, çok net konuşması lazım.”

MHP’den istifa eden Ersoy, Bahçeli’nin daveti sonrası geri döndü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) eleştirerek, “Zamlar bu milletin belini büküyor” dediği için disipline sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’u yeniden partiye davet etti. Ersoy, davetin ardından MHP’ye döneceğini söyledi.

Fitch: Türkiye’nin yeni ekonomi politikası kredi riskini artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin yeni ekonomi politikasının kredi riskini artırdığını bildirdi.

Yalçın’dan ‘MHP, FETÖ davalarında söz sahibi’ diyen Arınç’a ‘sus’ mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP’nin ‘FETÖ’ davalarında AKP’den daha çok sözünün geçtiğini söyleyen Bülent Arınç’ı hedef alarak, “Sus” dedi: “Susmak vakardır, söz gümüş ise sükut altındır.”

Van Gogh’un resminin arkasında ‘gizlenmiş’ otoportresi bulundu

İskoçya Ulusal Galerisi’nde sergilenen, Vincent Van Gogh imzalı tablonun ‘arkasında’ Hollandalı ressamın gizli bir otoportresi bulundu.