Van Gogh’un resminin arkasında ‘gizlenmiş’ otoportresi bulundu

İskoçya Ulusal Galerisi’nde sergilenen, Vincent Van Gogh imzalı tablonun ‘arkasında’ Hollandalı ressamın gizli bir otoportresi bulundu.

Fotoğraflar: İskoçya Ulusal Galerisi

Van Gogh’un (1853-1890) ‘Head of a Peasant Woman’ adlı tablosu X-ray taramasından geçirildi. Galerinin uzmanlardan Lesley Stevenson, tuvalin arkasında gizli otoportreyi buldukları anı şöyle anlattı:

”İncelediğimiz tablo 1960’da Edinburgh’da yaşayan avukat Alexander Maitland tarafından kuruma bağışlanmıştı. Kraliyet İskoç Akademisi’nin yaz sergisi için hazırlık yapılırken incelendi. Fazla bir beklentimiz yoktu. Ancak tuvalin arkasında tablo tamamlandığından beri yani 100 yılı aşkın süredir karton ve yapışkan katmanları altında gizlenmiş halde olan bir başka resim bulduk.

Van Gogh’un bana baktığını görünce çok şaşırdım. Müthiş bir andı. X-ray taramasına ilk baktığımızda tabii ki çok heyecanlandık. Bu büyük bir keşif çünkü Van Gogh’un yaşamına ait bildiklerimize yeni bir parça ekliyor.”

Bu resmin Van Gogh’un otoportre denemelerinden biri olduğunu düşündüklerini söyleyen Stevenson, Hollanda’daki Van Gogh Müzesi’nde bunun gibi, kullanılmış tuvallerin arkasına resmedilmiş benzeri beş eserleri sergilendiğini, hepsinin 1883-1885’te Hollanda’da, Nuenen’de yaşarken yapıldığını aktardı.

Hollandalı sanatçı, paradan tasarruf etmek amacıyla, kullanılmış tuvalleri arkalarını çevirerek sıklıkla yeniden kullanıyordu.

13 Temmuz’da açılacak sergiyi gezenlerin otoportrenin X-ray taramasını görebileceklerini belirten Stevenson, ‘bir bilinmeyenin içinde olduklarını’ vurgulayarak eserin aslını da bulunduğu yerden çıkarıp sergilemek için çalışmaları başlattıklarını anlattı.