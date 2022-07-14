CHP Genel Merkezi de İmamoğlu’nun arkasında

ALTAN SANCAR

CHP yönetimi, İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen sel sırasında ‘şehir dışında olması’ nedeniyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu’nun ‘arkasında’. Parti yönetimi, ‘İstanbul’u da ülkeyi de tek kişi değil, ortak akıl yönetecek’ düşüncesinde.

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, özellikle Esenyurt’u vuran sel sırasında tatilde olması nedeniyle eleştirilmişti. İmamoğlu özellikle de “Sabaha karşı 03:30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk” ifadesi için iktidara yakın medyanın hedefi olmuştu.

CHP’nin, eleştirilerin hedefindeki İmamoğlu’nun yönetim tarzında sorun görmediği öğrenildi.

İmamoğlu’nu Karadeniz gezisindeki görüntüler için eleştirdiğini söyleyen bir kurmay, “Bu defa eleştirecek bir şey göremiyorum. Ekrem Bey, İstanbul’da kendisi olmasa bile karar mekanizmalarını çalışacak biçimde dizayn ettiğini herkese gösterdi” dedi.

Siyasetin ‘çizme ve çamur şovuna’ alıştığını savunan partili kaynak, “Sahada olması gereken zamanlar elbette olacaktır. Ama sahada olmadan da belediyenin karar alıp müdahale etmesi tek adamlığın olmadığını göstermiştir” dedi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’yla görüştü

CHP’li bir başka isimse İmamoğlu’nun yönetim tarzını partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun beğendiğini söyledi. Bu süre zarfında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun görüştüğünü ve CHP liderinin de bu durumu kendisine ilettiğini aktardı. Kaynağa göre, İmamoğlu’nun ortaya koyduğu tarz Türkiye için ‘örnek’ olmalı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve başkanlık sistemini işaret eden CHP’li isim, “Ülkenin cumhurbaşkanı ülke dışına çıkınca Resmi Gazete’de yalnızca üniversite yönetmeliği yayımlanıyor. Erdoğan başında olmazsa ülke yönetilmez sanıyorlar. İmamoğlu herkese ‘tek adam olmadan da yönetim mümkün’ mesajı verdi” değerlendirmesini yaptı.

CHP’nin ‘sosyal demokrat belediyecilik’ yaptığını savunan partili isme göre toplum da zamanla tek bir ismin ‘ayağında çizme ile şov yapması’ yerine herkesin görevini yapmasına alışacak.