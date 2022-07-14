‘Çizme giy’ tavsiyesi alan İmamoğlu: Bu, tek adama şov yapanların anlayışı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki şiddetli yağışın ardından yaşananlarla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

Kendisine ‘çizme giy, fotoğraf ver’ şeklinde telefonlar geldiğini söyleyen İmamoğlu, ”Ben çizmemi, afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum” dedi.

Fotoğraf: İBB

İstanbul dün gece başlayan şiddetli yağmurun etkisi altına girdi. Birçok ev ve işyerini su basarken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 797 su baskını ihbarı alındığını belirtmişti.

İmamoğlu’nun, “Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03:30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim” açıklaması eleştirilmiş, İBB başkanının ‘görevini yapmadığı’ iddia edilmişti.

İmamoğlu, bugün kameraların önüne geçerek, eleştirilere yanıt verdi. Gelen ‘iyi niyetli eleştirileri anladığını’ söyleyen Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarının yaptığı çalışmaların gözardı edildiğini belirtti: “Yaşananların ardından sorunun çözümü için çalışan binlerce emekçinin hiçbir değeri yok sanki. İBB üç yıldır tek adam kafasıyla yönetilen bir kurum değildir. Bu gerçeği, bu ülkeyi tek adam kafasıyla yönetmeyi alışkanlık haline getirenler anlasın. Ben başkan olarak kaldığım sürece de İBB’de tek adamlık anlayışı asla olmayacak. O gece sabaha kadar 3 bin 200 çalışanımızla, başkan vekilimizden genel sekreterimize, üç genel sekreter yardımcımızdan, İSKİ genel müdürümüze ve diğer yöneticilerimize kadar herkes sahadaydı.”

İktidar yöneticilerinin ‘çizme giyip medyaya poz vererek‘ algı oluşturduğunu söyleyen İmamoğlu, “Şov yapmaya değil, sorun çözmeye odaklandık” dedi ve ekledi: “Yaratılmaya çalışılan suni gündeme bakarsak 3 bin 200 çalışanın hiçbir emeği yok, sıfır. Sabaha kadar benimle birlikte süreci yöneten yöneticilerimizim emekleri yok, tamamen sıfır. Öyle mi kabul edeceğiz? Bu nasıl akıldır, anlamakta güçlük çekiyorum. İBB’de kahraman bir kişi değildir, koca bir ekiptir. İBB’de kahraman ortak akıldır.”

‘İmamoğlu’nun sihirli değneği yok’

İmamoğlu, afetlerin önceden yapılan altyapı çalışmalarıyla önlenebileceğini söylerken, iktidar kanadının afet bölgelerinde verdiği pozları ‘Hollywood‘ filmlerine benzetti: “Keşke Ekrem İmamoğlu’nun elinde sihirli bir değnek olsa, Superman gibi olay yerine gelince o problemi anında çözse ama bu tür şeyler biliyoruz ki ancak filmlerde olur, hatta Hollywood filmlerinde olur. Bir de basına fotoğraf vermek için çizme giyerek tek adam anlayışına şov yapan bazı siyasilerin -Hollywood’a benzetme olsun- iş yapma biçiminde olur, başka bir yerde göremezsiniz. Bizim anlayışımız bu arkadaşlardan kökten farklı. Bize göre gerçek sihirli değnek, bilim ve teknik destekli ortak akıl, kuralların ve kurumların etkin bir şekilde çalıştırılmasıdır. Biz koskoca ülkeyi tek adam aklının kısıtlarıyla değil, ortak akıl ve kurumsal kabiliyetiyle yönetmeyi tercih ediyoruz. O yüzden benim üzerimden binlerce yol arkadaşımın emekleri yok saymaya, o arkadaşlarımın bütün çabalarını görmezden gelmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Objektifin önüne geçip, çizme görüntüsü vermeyle kimse bu emeğin üstünü kapatamaz.”

‘Çizmeyi giy’ diyenler olmuş

İmamoğlu, gelen eleştirilerin ardından ‘çizmeyi giyip, poz vermesi‘ için telefonlar aldığını ve bunları reddettiğini söyledi: “Bu süreçte, ‘çizmeni giy, fotoğraf ver’ diye çok sayıda samimi telefon almadım değil, tüm o iyi niyetli tavsiyelere içtenlikle teşekkür ediyorum. Ben çizmemi, afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum. Ben çizmeyi sorun olduktan sonra medyaya fotoğraf vermek için değil, sorun olmasın diye 25 yıldır çözülmemiş altyapı sorunlarını çözmek için sahada giyiyorum. Asıl güzel fotoğrafın ve kalıcı hizmet fotoğraf olduğuna inanıyorum. Bu ülkenin ve bu kadim şehrin daha fazla popülist kafayla yönetilemeyeceğini artık biz biliyoruz.

Popülizm yapa yapa bu şehirde pek çok sorunu kangrenleştiren zihniyetin bizi eleştirecek bu saatten sonra ne yetkisi var ne de ahlaki hakkı var. “