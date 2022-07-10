İstanbul şiddetli yağışa teslim: 797 ihbar bildirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentteki şiddetli yağışların ardından şu ana kadar 797 su baskını ihbarı alındığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte etkili ve su baskınlarına neden olan yağışın saat 20:00’ye kadar süreceğini duyurdu.

Fotoğraflar: AA

İstanbul’da dün akşam etkili olan sağanak yağmur nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı. Birçok ilçede etkisini sürdüren yağış, su baskınlarına neden oldu. Vali Yerlikaya, “Saat 12:00 itibariyle, 797 su baskını ihbarı geldi” ifadelerini kullandı.

İBB’nin açıklamasındaysa şu bilgiler paylaşıldı:

“İstanbul’da Cumartesi 22:00’da başlayan sağanak yağışların bu akşam saatlerine (20:00) kadar etkili olması bekleniyor. Gün boyunca teyakkuzda olan İBB ekipleri tüm İstanbul’daydı. Sarıyer’de metrekareye 113 kg yağış düştü. İstanbul’da dakikada 65 şimşek çaktı. AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların süreceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağmur, yoğun yıldırımla Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ilçelerinde etkili oldu. Anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çakmasının yaşandığı görüldü. Meteorolojik verilere göre İstanbul’da bayramın geri kalan günlerinde yağış beklenmezken, yeni hafta boyunca sıcaklık 28 ile 31 derece aralığında seyredecek.”

AFAD: 215 ihbar aldık, ekipler sevk edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul’daki yağışlar hakkında 215 ihbar alındığı ve ihbar alınan bölgelere ekiplerin sevk edildiğini açıkladı.