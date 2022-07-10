İstanbul’da selden etkilenenlere 3 bin TL ‘nakdi destek’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’daki su baskınlarından etkilenenlere 3 bin TL ‘nakdi destekte’ bulunulacağını söyledi.

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İstanbul’daki şiddetli yağış etkisini sürdürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentteki şiddetli yağışların ardından şu ana kadar 797 su baskını ihbarı alındığını bildirirken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yağışın saat 20:00’ye kadar süreceğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3.000 TL nakdi yardım yapacağız. Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız.”