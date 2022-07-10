İstanbul’da selden etkilenenlere üç kurumdan nakit yardımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt ilçesindeki su baskınlarında mağdur olan yurttaşlara 7 bin TL nakit yardımı kararı aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da su baskınlarından etkilenenlere 3 bin TL ‘nakdi destek’ verileceğini söyledi.

İstanbul Valiliği de konutlar için 5 bin lira, iş yerleri için 10 bin lira yardım ödeneceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

İstanbul’daki şiddetli yağış etkisini sürdürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentteki şiddetli yağışların ardından şu ana kadar 797 su baskını ihbarı alındığını bildirirken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yağışın saat 20.00’ye kadar süreceğini duyurdu.

İBB’nin açıklaması şöyle: “10 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan İstanbullulara İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Yardım Yönetmeliği çerçevesinde 7 bin TL nakit yardım yapılacak. Söz konusu tutar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespit çalışmalarını ardından vatandaşlara ödenecek.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter paylaşımında şunları dedi:

“İstanbul’da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız. Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız.”

İstanbul’da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3.000 TL nakdi yardım yapacağız. — Derya Yanık (@deryayanikashb) July 10, 2022

Valiliğin açıklamasına göre AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin lira, iş yerleri için 10 bin lira yardım ödemesine başlandı.