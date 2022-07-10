İmamoğlu: Üç yılda altyapı çalışması yaptığımız noktalarda sorun yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte yaşanan şiddetli yağışların yarattığı olumsuzluklara ilişkin açıklama yaptı: “Üç yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı.”

Bayramın ilk günü ikindiye kadar ailesiyle il dışında olduğunu belirten İmamoğlu, iktidar kanadından gelen eleştirilere de yanıt vererek ‘sağduyu‘ çağrısı yaptı.

Fotoğraf: İBB

İstanbul dün gece başlayan şiddetli yağmurun etkisi altına girdi. Birçok ev ve işyerini su basarken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 797 su baskını ihbarı alındığını belirtmişti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ise, evi ve işyeri su altında kalanlara 3 bin TL’lik nakdi destekte bulunulacağını söylemişti.

İBB başkanı, sosyal medyadan hesabından şu paylaşımı yaptı:

“İstanbul’a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale etti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı.”

‘Bayramda ailemle il dışındaydım’

İktidar kanadından yapılan eleştirilere de yanıt veren İmamoğlu, “Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil” diyerek ‘sağduyu’ çağrısında bulundu.

Bayram günü ailesiyle il dışında olduğunu belirten İmamoğlu, gelen eleştirilere şu yanıtları verdi:

“Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim.

‘Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de var’

Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil. Onları seçimlerden beri sağduyuya davet ediyorum, yılmadan da edeceğim. Ülkemizin ve İstanbulumuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı var. İBB hizmete ve dayanışmaya devam ediyor.”