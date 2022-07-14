Yurt dışında yaşamak için en iyi 52 ülke: Türkiye çalışma hayatında listenin sonunda

Yurt dışında yaşayanlara çalışma hayatından yaşam kalitesi ve maliyetine pek çok konunun sorulduğu bir ankette Türkiye birden fazla alanda listenin sonuna demir attı.

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Kendi ülkesinin dışında yaşayanlar (ekspat) için networking örgütü InterNations 181 ülkede yaşayan 177 farklı milletten yaklaşık 12 bin kişiyle bir anket düzenledi.

Katılımcılar yeni evlerinin yaşam kalitesi ve maliyeti, çalışma koşulları, barınmak arkadaş bulmak, iyi karşılanmak gibi ülkeleri pek çok açıdan değerlendirdikleri sorular yanıtladı.

1-28 Şubat tarihleri arasında yapılan ankete kurumsal bir görevle yurt dışına çalışmaya gönderilenler, yurt dışından işe alınan çalışanlar ve daha iyi bir yaşam veya çeşitli nedenlerden ülke dışına taşınanların olduğu farklı ekspat grupları dahil edildi.

Katılımcıların demografik özelliklerine bakıldığındaysa ne çıkan veriler şöyle: Yüzde 48’i kadın, yüzde 58′,i erkek. Yüzde 55’inin ilişkisi var, yüzde 45’i bekar. Yaş ortalamaları 46, çoğunluğu 30-40 yaş aralığında. Yüzde 82’si üniversite mezunu.

Başka ülkeye taşınma sebeplerinde açık ara farkla ‘ekmek parası’ öne çıkıyor. Kendi iş bulan, görevlendirilen ya da işini kurmak üzere olanlar dahil toplamda yüzde 36’sı mesleki nedenlerle taşınmış. İkinci sırada yaşam tarzı tercihleri, üçüncü sırada aşk ve ailevi nedenler var. Eğitim yüzde 10’la dördüncü sırada.

İlk sırada Meksika

Ekspatlar için 2022’de en iyi yerler listesinde başı Meksika çekiyor. Onu sırasıyla Endonezya, Tayvan, Portekiz, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Tayland, Avustralya, Singapur izliyor

Anketin Türkiye’ye dair sonuçlarıysa çarpıcı. 52 ülkenin olduğu listede 45’inci sırada yer alıyor.

Daha detaylı değerlendirmelere inildiğinde yaşam kalitesinde Türkiye 30’uncu sırada. Güvenlikte de Türkiye sınıfta kalıyor, listenin 44’üncü sırasında.

Yerleşme kolaylığına bakıldığında listenin biraz daha üst sıralarına çıkıyor, 22’de.

Sahiden yabancılara sıcakkanlı mıyız?

Türkiye’de insanların yabancılara karşı sıcakkanlı ve arkadaş canlısı olduğu düşünülür. Ankete göre durum idare eder; canayakınlık sıralamasında 23, arkadaş bulmada 24’üncü sırada.

Çalışma hayatında sonda

Çalışmaya gelince… Türkiye listenin sonunda yer alıyor; 52’nci sıradaki Türkiye rakipleri Kuveyt ve Filipinleri geçmeyi başarıyor! Çalışma hayatına daha detaylı bakıldığında kariyer beklentisinde 42, maaş, iş güvenliğinde yine sonda.

Listenin sonunda yer aldığı bir başka alanda çalışma saatleri ve iş özel hayat dengesi. İş kültürü ve tatmini açısından 46’ncı sırada yer alıyor.

Türkiye’de her beş katılımcıdan neredeyse üçü (yüzde 57) Türkiye’deki ekonomik durumla ilgili olumsuz değerlendirme yapıyor. Dünya çapındaki ekspatlarda bu oran yüzde 17. Beşte biri (21) ekonominin çok kötü olduğu görüşünde (dünyada yüzde 3).

Yalnızca yüzde 45’i çalışmasının karşılığında hak ettiği maaşı aldığını düşünüyor (dünyada yüzde 62).

Her üç kişiden biri (yüzde 29) çalışma saatleriyle ilgili mutsuz (dünyada yüzde 17). İş özel hayat dengesinden mutsuz olanlarsa yüzde 28 (dünyada yüzde 19).

Toplamda Türkiye’de işinden memnun olan yabancıların oranı yüzde 43, dünya ortalaması yüzde 64’ün altında.

Bu arada yurt dışında kariyer düşünenlere bir not, Danimarka listenin ilk sırasında.