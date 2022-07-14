MHP’den istifa eden Ersoy, Bahçeli’nin daveti sonrası geri döndü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) eleştirerek, “Zamlar bu milletin belini büküyor” dediği için disipline sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’u yeniden partiye davet etti.

Ersoy, davetin ardından MHP’ye döneceğini söyledi.

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Ersoy, TÜİK’in açıkladığı tartışmalı enflasyon verilerini eleştirerek, “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek” demiş, bu sözleri nedeniyle ‘kesin ihraç’ talebiyle MHP Disiplin Kurulu’na sevk edilince de şu açıklamayla partisinden istifa etmişti:

“Liderim sayın Devlet Bahçeli beye ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum.”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyadan Baki Ersoy’un Bahçeli tarafından partiye üye olmak için davet edildiğini söyledi:

“1-5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebiylle MHP Disiplin Kurulu’na sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir.”

1-5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) July 14, 2022

Ersoy, aldığı ‘davet‘in ardından MHP’ye döneceğini, Twitter’dan duyurdu: “Liderimin çağrısından şeref duydum, yuvama, evime tekrar dönmek onur ve gurur verici, son nefesime kadar liderim Devlet Bahçeli beyfendinin ve davamın emrindeyim. Yaşasın milliyetçi Ülkücü Hareket. Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin.”