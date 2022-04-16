‘Zamlar milletin belini büküyor’ diyen MHP’li Ersoy, partiden istifa etti

Açıklanan enflasyon oranlarıyla ilgili eleştirileri nedeniyle disipline sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, partisinden istifa etti.

Ersoy, “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek” sözlerinin ardından disipline sevk edilmişti.

Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım.Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum. — BAKİ ERSOY (@bakiersoymhp) April 16, 2022

İstifa ettiği duyuran Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘bağlılığı’ belirtmeyi de ihmal etmedi: ”Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum.”