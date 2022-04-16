Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Zamlar milletin belini büküyor’ diyen MHP’li Ersoy, partiden istifa etti


Açıklanan enflasyon oranlarıyla ilgili eleştirileri nedeniyle disipline sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, partisinden istifa etti.

Ersoy, “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek” sözlerinin ardından disipline sevk edilmişti.


İstifa ettiği duyuran Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘bağlılığı’ belirtmeyi de ihmal etmedi: ”Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum.”

SON HABERLER

İnsanlık kaybederse herkes kaybeder

Türkiye’nin -benzeri en azından bizim tarihimizde olmayan- bir sığınmacı sorunu var bugün… Bugün iktidarın da muhalefetin de sığınmacı meselesine yaklaşımı, tamamıyla ülkeyi esir almış oy hesaplarına bağlı. İki taraf da bu meseleden en çok oyu nasıl çıkaracağı dışında hiçbir şey düşünmüyor.

Zeytinliklere AVM yattı, sahile gökdelen dikelim!

Zeytinliklerin bulunduğu alana alışveriş merkezi inşası ihalesini şarkıcı İbrahim Tatlıses’in şirketine veren CHP’li Burhaniye Belediyesi şimdi de sahil şeridine inşa edilmesi planlanan 11 katlı otel projesi için imar planını değiştirdi. Projeyi iktidarın ‘çılgın proje’lerine benzeten çevreciler “Sahilimizde gökdelen otel İstemiyoruz” diyerek kampanya başlattı.