‘Petshop’larda kedi ve köpekler ‘göz önünden’ kaldırıldı: Kataloglardan satılacak

Hayvanları Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle ‘petshop’larda bugün itibariyle kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı. Hayvanlar internet üzerinden ve dükkanlarda bulunan kataloglardan satılacak.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla bugün itibariyle ‘petshop’larda kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı.

‘Petshop’ işletmesi sahipleri, bilgi ve fotoğrafları internete yükleyerek hayvanları satacak. Hayvanlar, ‘petshop’ sahipleri tarafından belirlenecek ‘çiftlik’lerde tutulacak.

Kedi ve köpek satışının tümden yasaklanmasını isteyen hayvanseverler, satışların ‘merdiven altı’na ineceğini söylüyor.

AA’ya konuşan Tekirdağlı hayvansever Mine Coşkunmeriç, ‘her canlının iyi şartlarda yaşamayı hak ettiğini’ söyleyerek “Canlı hayvanların merdiven altı üretimlerinin karşısında durup, ticaretlerini engellemek bizlerin insani ödevi” dedi.