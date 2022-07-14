Yalçın’dan ‘MHP, FETÖ davalarında söz sahibi’ diyen Arınç’a ‘sus’ mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP’nin ‘FETÖ’ davalarında AKP’den daha çok sözünün geçtiğini söyleyen ve ‘Şartlı tahliye mekanizmasına istediklerini koydular, istemediklerini terör suçlusu ilan ettiler’ diyen Bülent Arınç’ı hedef alarak, ‘sus’ mesajı verdi: “Susmak vakardır, söz gümüş ise sükut altındır.”

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‘FETÖ’ davaları hakkında konuşan AKP’nin kurucularından eski TBMM başkanı Bülent Arınç, bu tür davalarda AKP’den çok MHP’nin etkili ve söz sahibi olduğunu söylemişti: “İki sene önce gerçekleştirilen bir şartlı tahliye mekanizmasına istediklerini koydular, istemediklerini terör suçlusu ilan ettiler.”

Arınç’ın bu sözleriyse MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’ı kızdırdı. Bülent Arınç’ı, MHP ve ‘cumhur ittifakı’nı eleştirdiği için hedef alan MHP’li Yalçın, sosyal medyadan Arınç’ın ‘cumhurbaşkanlığı adaylığı’ istediğini savundu.

Arınç’a ‘sus’ mesajı veren Yalçın, şunu da söyledi:

“Arınç’a Hazreti Ali’nin bir sözünü hatırlatalım: ‘Susmak vakardır.’ Bizden bir de Türk atasözü hatırlatması: ‘Söz gümüş ise sükût altındır.’

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