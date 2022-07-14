Arınç: Rektör, seçimde kendi aleyhine çalışan akademisyeni KHK listesine koydu

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, ‘Olağanüstü Hal Hukuku’ başlığıyla düzenlenen bir konferansa katıldı. KHK’lar ile ilgili açıklamalarda bulunan Arınç “Önüme öyle olaylar geldi ki rektör, sırf seçimde kendi aleyhinde çalıştı diye akademisyeni KHK listesine koydu” dedi.

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Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı, Ankara’da Çankaya Belediyesi’ne ait salonda ‘Olağanüstü Hal Hukuku’ başlığıyla konferans düzenledi. Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, konferansa AKP’nin kurucularından eski TBMM başkanı Bülent Arınç da katıldı. Arınç, etkinlikte özellikle 15 Temmuz’dan sonraki KHK’lar ve ihbarlarla ilgili konuştu.

Şu an avukatlık yapmadığını ve arabuluculuk faaliyetlerine devam ettiğini belirten Arınç önüne gelen olaylardan örnek verdi.

Arınç “KHK’yla ihraç edilen bir akademisyenle ilgili olayı anlatayım. YÖK’e, listeler gelmeye başladı. 3-4 tane YÖK üyesi, listelere baktılar ve birisi çok tanıdık çıktı. ‘Bırakın bunun FETÖ’cü olmasını, onlar bu adamı düşman bilirlerdi’ dediler ve üniversitenin rektörüne niye KHK listesine koyduklarını sordular. Rektör de ‘O geçtiğimiz rektörlük seçimlerinde benim aleyhimde çalışmıştı’ cevabını verdi” dedi.

Arınç, ihbarların farklı bir boyuta geldiğini belirterek “Hatta tahliye ettirmek için kiracısını FETÖ’cü diye ihbar eden ev sahipleri vardı” dedi.

‘Bank Asya’ya para yatırmak FETÖ’cü suçlaması için yeterli değil’

Arınç, FETÖ davalarında kriter olarak belirlenen gazete aboneliği, sendika üyeliği, okullara çocuklarını vermek, Bank Asya’ya para yatırmak gibi suçlamaların ‘dünyanın hiçbir yerinde irtibat, iltisak ve delil sayılamayacağını’ belirtti.

‘MHP’ye ulaşın’

Arınç, bu tür davalarda sadece AKP’nin değil, MHP’nin de söz sahibi olduğunu söyledi ve KHK’lılara sadece AKP’lilerle değil MHP’lilerle de, özellikle MHP’nin hukukçu vekilleriyle de iletişime geçmelerini önerdi.

Arınç, MHP’lilerin bu davalarda ne kadar söz sahibi olduğunu “İki sene önce gerçekleştirilen bir şartlı tahliye mekanizmasına istediklerini koydular, istemediklerini terör suçlusu ilan ettiler” örneğiyle açıkladı.