Akşam Postası / 14 Kasım 2022

Taksim’de bomba patlatıldı: En az altı ölü, 81 yaralı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde bomba patladı. En az altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

Bloomberg’den Erdoğan analizi: İkili oyunu şimdiye kadar başarılı

Bloomberg ajansına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında ABD ve Rusya’ya karşı ikili oynayarak şimdiye kadar başarılı gitmiş görünüyor.

‘Altılı masa’ sekizinci defa toplandı

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu ‘altılı masa’nın sekizinci toplantısı düzenleniyor.

Beyaz Saray: CIA direktörü Rus mevkidaşıyla görüşmek üzere Ankara’da

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Williams Burns, Rus mevkidaşıyla görüşerek Rusya’nın nükleer silah kullanmasının ‘doğuracağı sonuçlara dair mesaj iletmek üzere’ Ankara’ya geldi.

Zelenski: Zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlatarak, “Hepimiz artık zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz” dedi.

Teyit raporu: Yeni Akit, yanlış bilgi yaymada lider

Doğrulama platformu teyit.org’un araştırmasına göre Yeni Akit, Türkiye’de en çok yanlış bilgi yayımlayan haber sitelerinin başında geliyor.

‘Başörtüsü’ düzenlemesi: Erdoğan talimat vereli 40, Bozdağ ‘Hazır’ diyeli 20 gün oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘başörtüsüne anayasal düzenleme’ için Meclis’te AKP grubunu harekete geçirmesinin üzerinden 40 gün geçmesine rağmen herhangi bir adım atılmadı.

MetroPoll anketi: Demirtaş’ın HDP seçmeni üzerindeki etkisi Öcalan’dan fazla

MetroPoll Araştırma’nın anketine katılanların yarısı, HDP seçmeni üzerinde, partinin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın PKK lideri Abdullah Öcalan’dan daha fazla etkisi olduğunu düşünüyor.

Tespit komisyonu, asgari ücret için toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık’ta ilk toplantısını düzenleyecek.