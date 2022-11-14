Akşam Postası / 14 Kasım 2022

Taksim’de bomba patlatıldı: En az altı ölü, 81 yaralı
İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde bomba patladı. En az altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.
Emniyet: Saldırının faili, PKK tarafından yetiştirildiğini beyan etti
PKK, Taksim saldırısıyla ilgisi olmadığını açıkladı
Soylu, ABD’nin taziyesini reddetti: Mesajı aldık, güçlü cevap vereceğiz
Soylu: Taksim’de bombayı bırakan kişi gözaltına alındı
İmamoğlu: Saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım
‘Altılı masa’dan ortak açıklama: Terörden medet umanları lanetliyoruz
Taksim’deki saldırıda kızıyla ölen baba kardeşinin nişanı için gelmiş
Hedef gösterilen avukat: Yeğenimi arayarak, ‘Bombacısınız, öleceksiniz’ diye tehdit ettiler
Taksim’deki saldırıda ölen Topkara çifti: Biri 7 aylık, diğeri 2 buçuk yaşında çocukları vardı
Taksim’deki patlamada öldüler: Kayboldu gitti benim kızım
Bloomberg’den Erdoğan analizi: İkili oyunu şimdiye kadar başarılı
Bloomberg ajansına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında ABD ve Rusya’ya karşı ikili oynayarak şimdiye kadar başarılı gitmiş görünüyor.
‘Altılı masa’ sekizinci defa toplandı
CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu ‘altılı masa’nın sekizinci toplantısı düzenleniyor.
Beyaz Saray: CIA direktörü Rus mevkidaşıyla görüşmek üzere Ankara’da
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Williams Burns, Rus mevkidaşıyla görüşerek Rusya’nın nükleer silah kullanmasının ‘doğuracağı sonuçlara dair mesaj iletmek üzere’ Ankara’ya geldi.
Zelenski: Zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlatarak, “Hepimiz artık zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz” dedi.
Teyit raporu: Yeni Akit, yanlış bilgi yaymada lider
Doğrulama platformu teyit.org’un araştırmasına göre Yeni Akit, Türkiye’de en çok yanlış bilgi yayımlayan haber sitelerinin başında geliyor.
‘Başörtüsü’ düzenlemesi: Erdoğan talimat vereli 40, Bozdağ ‘Hazır’ diyeli 20 gün oldu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘başörtüsüne anayasal düzenleme’ için Meclis’te AKP grubunu harekete geçirmesinin üzerinden 40 gün geçmesine rağmen herhangi bir adım atılmadı.
MetroPoll anketi: Demirtaş’ın HDP seçmeni üzerindeki etkisi Öcalan’dan fazla
MetroPoll Araştırma’nın anketine katılanların yarısı, HDP seçmeni üzerinde, partinin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın PKK lideri Abdullah Öcalan’dan daha fazla etkisi olduğunu düşünüyor.
Tespit komisyonu, asgari ücret için toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık’ta ilk toplantısını düzenleyecek.