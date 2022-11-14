Kremlin: Rus ve ABD heyetlerinin Ankara’da görüştüğünü ne doğrulayabilir ne reddedebiliriz

Rus Kommersant gazetesi bugün Ankara’da, Rus ve ABD’li heyetlerin görüştüğünü yazdı. Kremlin, bu görüşmeyi ne doğrulayabileceğini ne de reddedebileceğini açıkladı.

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Kommersant gazetesi, Rus ve ABD heyetlerinin bugün Ankara’da görüştüğünü yazdı. Kommersant, kendilerine konuşan kaynağın görüşmenin detaylarını paylaşamayacağını aktardı. Habere göre, Rus heyetinin içerisinde ülkenin istihbarat teşkilatı başkanı Sergei Narişkin de yer aldı.

Kremlin’se bu görüşmeyi ne doğrulayabileceğini ne de reddedebileceğini açıkladı.

ABD ve Rusya, nisan sonunda da Türkiye’de esir takasında bulunmuştu.