ABD ile Rusya arasında Türkiye’de mahkum takası

ABD ile Rusya, karşılıklı olarak ülkelerinde tutuklu bulunan eski Amerikan askeri Trevor Reed ile Rus pilot Konstantin Yaroşenko’yu Ankara’yla işbirliğinde Türkiye’de takas etti.

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Washington ile Moskova arasındaki gerilim, Ukrayna savaşından dolayı son derece tırmanmışken iki ülke arasında uzun zamandır beklenen bir tutuklu takası yapıldı.

Rusya, 2019’dan beri ülkede tutuklu bulunan ABD Deniz Piyadeleri eski askeri Trevor Reed’i, ABD’de tutuklu Rus pilot Konstantin Yaroşenko’yla takas etti.

Amerikan basınına açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD’li yetkili ise takasla ilgili şunları söyledi: “Takas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hükümetinin işbirliğiyle, Biden yönetimi yetkilileri ve Kremlin yetkilileri tarafından önceden kararlaştırılan, dikkatli bir şekilde düzenlenmiş bir dizi hareketle Türkiye’de gerçekleşti. Reed ve Yaroshenko, Türkiye’ye neredeyse aynı zamanda geldiler. Her iki taraftaki ekipler, diğer ülkenin teklif ettiği kişinin kimliğini doğruladı, ardından Yaroshenko ve Reed pistte uçaklara doğru yürüdü.”

Reed, 15 Ağustos 2019’da Rusya’da polisle yaşadığı arbededen sonra tutuklanmış, ardından Rus polislerin hayatını ve sağlığını tehlikeye atma suçundan dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sivil pilot Yaroşenko’ysa 2011’de Liberya’dan ABD ve Avrupa’ya kokain kaçırmaya çalışmakla suçlanmış ve 20 yıl hapse mahkum edilmişti.