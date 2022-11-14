CIA direktörü ve Rus Dış İstihbarat Servisi başkanı Ankara’da görüştü

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin Ankara’da görüştü.

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Rus Kommersant gazetesi bugün Ankara’da, Rus ve ABD’li heyetlerin görüştüğünü yazmış, Kremlin, bu görüşmeyi ne doğrulayabileceğini ne de reddedebileceğini açıklamıştı. Haberde Rus heyetinde ülkenin istihbarat teşkilatı başkanı Sergei Narişkin’in de yer aldığı yazıyordu.

Kimliğinin gizli kalması şartıyla Reuters’a konuşan Beyaz Saray yetkilisi Burns’ün ziyaretiyle ilgili, “O, hiçbir pazarlık yürütmüyor. Ukrayna’daki savaşın çözümlenmesini görüşmeyecek” dedi.

Yetkili, Burns’ün Rusya’da tutuklanan ABD vatandaşları konusunu da gündeme getireceğini ekledi.

ABD ve Rusya, nisan sonunda da Türkiye’de esir takas etmişti.

Anadolu Ajansı’nın istihbarat kaynaklarından aktardığına göre görüşme, MİT’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de AA’ya Rusya’yla özellikle nükleer risk ve stratejik istikrara yönelik risklerin yönetilmesi konusunda iletişim kanallarının açık olduğunu söyledi.

Yetkili, görüşmeden Ukrayna’nın da haberinin olduğunu ekledi: “Biz, temel prensibimize sıkı sıkıya bağlıyız: Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında hiçbir şey olmaz.”