‘Altılı masa’ sekizinci defa toplandı

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu ‘altılı masa’nın sekizinci toplantısı düzenleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı DEVA Partisi Genel Merkezi’ndeki toplantı saat 12:20 sularında başlarken, toplantının ardından yazılı açıklama yayımlanacak.
Altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle 13 Şubat’ta başlattığı görüşmelerin ikinci turunun ikinci toplantısı yapılıyor.
İlk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos’ta tamamlanmıştı. İkinci turun ilk toplantısıysa CHP Genel Merkezi’nde 2 Ekim’de düzenlenmişti.
Toplantıya katılan liderleri Babacan kapıda karşılarken, fotoğraflar verildikten sonra toplantı için parti
genel merkezine geçildi.