‘LGBTİ+ bayrağı’ davası: Savcı, Boğaziçili öğrencilerin üç yıla kadar hapsini istedi

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nden 12 öğrencinin ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto eylemlerinde ‘LGBTİ+ flaması taşıdığı ya da yanında durduğu için’ yargılandığı davada Savcı Mehmet Genç, ‘yasaya aykırı yürüyüş yaptıklarını’ iddia ederek öğrencilerin üç yıla kadar hapsini istedi. Davanın bir sonraki duruşması 22 Kasım Salı günü görülecek.

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Bulu’ya karşı eyleme geçen öğrencilerin 1 Şubat’ta düzenlediği gösteride okulun kapısının girişine çıkıp LGBTİ+ bayrağı açtığı için N.D. adlı öğrenciye fakültesi tarafından soruşturma başlatılmıştı. Disiplin kurulu 25 Mart’ta toplanacağı için N.D. dahil toplam dört öğrenci, N.D.’ye destek olmak amacıyla aynı gün LGBTİ+ bayrağı taşıyarak üniversitenin iki kampüsü arasında yürürken gözaltına alınmıştı.

Öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren sekiz öğrenci de Kuzey Kampüs girişinde gözaltına alınmıştı. Öğrenciler bir gün sonra adliyeye götürülmüş, haklarında altı aydan üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanıp dava açılmıştı.

Mahkemenin heyeti iki kez değişti

İstanbul 24’üncü Asliye Ceza Mahkemesi davaya 3 Haziran 2021’de bakmaya başladı. O günden bugüne kadar mahkemenin heyeti üç kez değişti. Mütalaayı açıklayan davanın üçüncü savcısı. Savcı Mehmet Genç’in hazırladığı mütalaada olay tarihinde öğrencilerin Melih Bulu’yu protesto etmek amacıyla üniversite çevresinde bir araya geldikleri belirtildi. Covid-19 salgını sebebiyle Beşiktaş ve Sarıyer kaymakamlıklarının gösteri ve yürüyüşleri yasakladığını hatırlatan savcı, öğrencilerin bu nedenle ‘yasaya aykırı gösteri’ yaptığını savundu.

Kolluk ‘defalarca’ uyarmış

Öğrencilerin kolluk güçleri tarafından dağılmaları yönünde ‘defalarca‘ uyarıldığını iddia eden savcı Genç, tüm uyarılara rağmen dağılmadıklarını aktardı ve öğrencilerin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32’inci maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Ne olmuştu?

Okuldaki Güney Kampüs’ün ana giriş kapısı üzerinde N.D. isimli öğrenci 1 Şubat’ta LGBTİ+ bayrağı açmış, bu sebeple üniversitede hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı. Disiplin kurulu 25 Mart’ta toplanacağı için N.D.’yle birlikte toplam dört öğrenci, N.D.’ye destek olmak amacıyla aynı gün LGBTİ+ bayrağı taşıyarak üniversitene iki kampüsü arasında yürürken gözaltına alınmıştı.

Öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren sekiz öğrenci de Kuzey Kampüs girişinde gözaltına alınmıştı. Öğrenciler bir gün sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürülmüştü. Onlar adliyedeyken bina önünde toplanan öğrenciler gözaltıları protesto ederken gözaltına alınmıştı.

Tarih hataları

İstanbul Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Celal Sarıdere’nin hazırladığı iddianame, bu ‘gözaltı sarmalı’ndan dolayı ‘tarih hataları’ barındırıyor. Örneğin, olay günü olarak ana giriş kapısında LGBTİ+ bayrağı açılan gün olarak yazılmış. 26 Mart’ta yapıldığı belirtilen çadır kurma yarışması ve ‘Konserli Kasap Havası Atölyesi’ de iddianamede yer alıyor.

Savcı, iddianamede öğrencilerin ‘LGBTİ+ flamasını omzuna sardığını’ ve ‘LGBTİ+ renkleri, bayrakları açarak eylem yapan grubun içerisinde’ bulunduğunu belirtiyor. Ancak iddianamede bunun nasıl bir suç oluşturduğuna ilişkin herhangi bir tespit bulunmuyor.

İddianamede, polise direnme suçlamasıyla gözaltına öğrencilerin ‘terör arşiv kayıtlarına’ bakıldığı, kayıtlarda bir şey bulunmadığı da belirtiliyor.