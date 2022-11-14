İstatistikler yayınlandı: AİHM’e en çok başvuru Türkiye’den

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), aylık istatistiklerine göre Türkiye, en fazla başvuru yapan ülke oldu.

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İstatistiklere göre 31 Ekim 2022 itibariyle AİHM önünde karara bağlanmamış (derdest) durumdaki başvuru sayısı toplam 75 bin 350.

ANKA’nın AİHM verilerinden aktardığına göre Türkiye 19 bin 850 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Türkiye’yi 17 bin 50 başvuruyla Rusya, 10 bin 750 başvuruyla Ukrayna takip etti.

Listede üst sıralarda yer alan diğer ülkeler şöyle: