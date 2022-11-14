‘Altılı masa’dan ortak açıklama: Terörden medet umanları lanetliyoruz

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu ‘altılı masa’nın sekizinci toplantısının öncelikli gündemi Taksim’deki saldırı oldu. Toplantı sırasında partilerin ortak açıklamasında “Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz” dendi.

Fotoğraf: ANKA

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Sekizinci kez toplanan ‘altılı masa’da liderler saldırıya ortak açıklamayla tepki gösterdi. Liderler, “Teröre geçit vermeyeceğiz” dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle: ”Dün (13 Kasım 2022) İstanbul Taksim’de meydana gelen hain terör saldırısını toplantımızın öncelikli gündem maddesi olarak ele aldık. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

‘Terörden medet umanları lanetliyoruz’

Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz. Bizler, Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız. Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir. Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız.”