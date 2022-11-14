Taksim’deki patlamada öldüler: Kayboldu gitti benim kızım

İstanbul’daki bombalı saldırıda ölen 41 yaşındaki Arzu Özsoy ve 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar ara tatil nedeniyle müze gezmek için dışarı çıkmışlardı.

Uçar’ın dedesi Mehmet Özsoy, “Kayboldu gitti benim kızım. Ne söyleyebilirim?” diyerek acısını dile getirdi.

Bombalı saldırıda hayatını kaybeden Yağmur Uçar ve Arzu Özsoy

DHA’nın aktardığına göre Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan bombalı saldırıda ölen anne ve kızı için evlerinin önünde taziyeler kabul edildi.

Öğretmen Arzu Özsoy’un, lise ikinci sınıf öğrencisi kızı Yağmur’la sık sık müzeleri gezdikleri ve hafta sonu tatilinde de gezmek için Taksim’e çıktıkları öğrenildi.

Özsoy’un babası Mehmet Özsoy, anne-kızın gezmeyi çok sevdiklerini söyledi: “Kızım öğretmen olduğu için tatil zamanında gezmek için kızıyla dışarı çıktı. İkisi yalnız gitmişti. ‘Gezmeye gideceğiz’ dediler ama oraya gideceklerini söylemediler. Tatil olduğu zaman sık sık dışarı çıkarlardı, müze gezerlerdi. Torunum lise ikinci sınıf öğrencisiydi, kızım özel bir okulda öğretmendi. Yapacak bir şey yok, gitti. Kayboldu gitti benim kızım. Ne söyleyebilirim? Sadece lanet okuyorum.”

Hayalleri vardı

Arzu Özsoy’un dayısı İhsan Bülbüloğlu ise ikisinin de hayalleri olduğunu belirtti: “Arzu benim yeğenim. Kendisi sınıf öğretmeniydi, sadece okula gidip gelen biriydi çünkü hep yoğundu. Kızı Anadolu lisesinde 2. sınıf öğrencisiydi. Hayalleri vardı ikisinin de. Birlikte bir güzellik yaşamak istemişler hava güzel olduğu için. Sonu böyle oldu. Hiçbir suçu olmayan masum insanlara bunu yapabiliyor olmaları anlamak mümkün değil. Hepimizin başı sağ olsun.”