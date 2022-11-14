Taksim’deki patlamada kızıyla ölen baba kardeşinin nişanı için gelmiş

İstanbul’daki bombalı saldırıda dokuz yaşındaki kızı Ecrin ile hayatını kaybeden Yusuf Meydan’ın, kardeşinin nişanına katılmak için Adana’dan geldikleri öğrenildi.

Yusuf Meydan ve kızı Ecrin patlamada hayatını kaybetti. Fotoğraf: AA

İstiklal Caddesi’nde dün meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 34 yaşındaki Yusuf Meydan ile kızı Ecrin’in, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi’ndeki evine taziye çadırı kuruldu.

AA’nın aktardığına göre patlamada yaralanan Meydan’ın eşi Mevlüdiye Meydan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Beş yaşındaki kızları Adana’da kaldı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Yusuf Meydan’ın, kardeşi Uğur Meydan’ın 12 Kasım’daki nişanı için eşi Mevlüdiye ve kızı Ecrin’le İstanbul’a gittiği, ailenin beş yaşındaki kızları Derin’i ise Adana’da yakınlarına bıraktığı belirtildi.

Nişanın ardından hava yoluyla Adana’ya dönmeyi planlayan ailenin, yolculuk öncesi İstiklal Caddesi’nde gezerken patlamanın meydana geldiği ifade edildi.

Talip Ünal, babası iki yıl önce ölen kuzeninin, kardeşinin nişanına katılmak için İstanbul’da bulunduğunu belirtti: “Nişanı taktıktan sonra pazar günü döneceklerdi. Dönmeden önce Taksim’i gezmek istemişler. Gittikleri anda bu olay oldu. Yaralanan eşi de tedavisinin ardından taburcu edildi, kente geliyor. Teröre lanet etmekten başka ne denilebilir, lanet olsun. Böyle bir acıyı Allah kimsenin başına vermesin. Yusuf ile çocukluğumuz bir arada geçti, kardeşimdi benim. Şu an yaşananlar bir hayal gibi geliyor.”