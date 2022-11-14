Zelenski: Artık zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlatarak, “Hepimiz artık zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz” dedi.
Zelenski, sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının 263’üncü gününde son gelişmeleri değerlendirdi.
Ukrayna’da siyasetçilerin, güvenlik güçleri temsilcilerinin, farklı mesleklerden kişilerin görevlerini yerine getirerek zafere doğru birlikte hareket ettiklerini dile getiren Zelenski, “Hepimiz artık zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz” dedi.
Herson bölgesinde, tekrar kontrol sağladıkları yerleşim yerlerinden 226’sında güvenlik tedbirlerinin alındığını, buralarda istikrarın sağlandığını aktaran Zelenski, bu noktalarda yaklaşık 100 bin sivilin yaşadığını kaydetti.
Rus askerlerini Herson bölgesinde savaş suçları işlemekle suçlayan Zelenski, bölgede sivil ve asker cesetlerinin ortaya çıktığını belirterek, soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Zelenski, müfettişlerin Herson’un terk edilen bölgelerinde 400’den fazla savaş suçunu ortaya çıkardığını söyledi.
Zelenski, ülke genelinde en sıcak çatışmaların Donetsk cephesinde sürdüğünü belirtti.