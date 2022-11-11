Rusya, Herson’dan tamamen çekildiğini duyurdu

Rusya, Ukrayna’da işgal ettiği tek büyük kent Herson’dan tamamen çekildiğini duyurdu.

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Reuters’ın Rusya’nın resmi haber ajansı TASS’dan aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı, çekilmenin tamamlandığını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya’nın Herson’dan çekilmesinin en az bir hafta süreceğini ve bölgede hala 40 bin Rus askerinin bulunduğunu tahmin ettiğini söylemişti. Reznikov, Ukrayna istihbaratının da Rus birliklerinin hala şehrin içinde ve etrafında konumlandığını gösterdiğini belirtmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün akşamki konuşmasında güneyde 41 yerleşim yerini ele geçirdiklerini söylemiş, yaklaşık dokuz aydır süren işgal sırasında güç dengesinde görülen en hızlı ve keskin değişikliğe işaret etmişti.

Büyük gerileyiş

Herson, tepki çeken bir referandum sonrası Rusya tarafından ilhak edilen dört bölgeden biriydi.

Rusya 30 Eylül’de Herson ve Ukrayna’ya ait üç diğer bölgeyi ilhak etmişti. Batılı ülkeler ve BM Genel Kurulu’ndaki ülkelerin büyük kısmı ilhakı kınamış ve yasa dışı ilan etmişti.

Uzmanlar, Rusya’nın Herson’daki çekilmesinin ‘büyük gerileme’ olduğunu belirtiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya’nın Ukrayna’da çok büyük bir baskı altında olduğunu söylemişti. Stoltenberg, Rusya’nın Herson’u bırakması halinde bunun Ukrayna için ‘başka bir zafer’ olacağını söylemişti.