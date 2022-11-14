MetroPoll anketi: Demirtaş’ın HDP seçmeni üzerindeki etkisi Öcalan’dan fazla

MetroPoll Araştırma’nın anketine katılanların yarısı, HDP seçmeni üzerinde, partinin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın PKK lideri Abdullah Öcalan’dan daha fazla etkisi olduğunu düşünüyor.

Ankete göre Demirtaş’ın HDP’lier üzerindeki Öcalan’dan fazla

15-18 Ekim arasında 28 ilden 2 bin 145 kişinin katıldığı ankette “HDP seçmeni üzerinde sizce hangisi daha etkilidir” diye soruldu. Seçenekler arasında Demirtaş ve Öcalan vardı.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 51,1’i Demirtaş’ın HDP seçmeni üzerinde daha fazla etkisi olduğunu düşünürken, yüzde 21,2’si Öcalan’ın daha fazla olduğunu belirtti. Yüzde 27,7’yse fikrinin veya cevabının olmadığını söyledi.

Çalışmanın sonuçları şöyle: