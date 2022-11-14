Taksim’deki saldırıda ölen Topkara çifti: Biri 7 aylık, diğeri 2 buçuk yaşında çocukları vardı

İstanbul’daki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Adem ve Mukaddes Elif Topkara çiftinin biri 7 aylık, diğeri 2 buçuk yaşındaki çocuklarını halalarına bırakıp Taksim’e çıktıkları öğrenildi.

Fotoğraf: Adem ve Mukaddes Elif Topkara / AA

AA’nın aktardığına göre Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan bombalı saldırıda ölen Adem ve Mukaddes Elif Topkara’nın yaşadığı Sarıyer Ayazağa Mahallesi’ndeki aile apartmanında aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Çiftin cenazeleri, evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenazeler daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere Ayazağa Camii’ne getirildi.

Çocukları halada bırakmışlar

Adem Topkara’nın babası Mustafa Topkara, oğlunun 7 aylık Yağız isimli erkek ve 2 buçuk yaşında Eliz adlı kız çocuğu olduğunu söyledi.

Topkara, oğlu ve gelininin Taksim’e halalarının yanına gittiğini belirtti: “Taksim’de halasının iş yeri vardı. Sonra dışarı gezmeye çıkmak istiyorlar. Çocukları halalarının yanına bırakıp dışarı çıkıyorlar. Ne söylenebilir ki. Lafın bittiği yer. Devletimize güveniyoruz.”