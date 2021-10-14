Akşam Postası / 14 Ekim 2021

İkizdere’de bilirkişi raporu: Taş ocağı projesi usulsüz

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Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taş ocağı hakkında bilirkişi raporunda, projenin usulsüz olduğu ve İşkencedere vadisinde bu ocağın yapılmasının uygun olmadığı belirtildi.

MB’deki görevden almalar sonrası Türkiye’nin risk primi altı ayın zirvesinde

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS), Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu üyelerindeki değişiklik sonrasında 453 baz puan seviyesini gördü. Bu aynı zamanda son altı ayın da zirvesi.

Ümitcan Uygun tutuklanmıştı: Esra Hankulu’nun ölüm nedeni belli oldu

Ankara’da 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, kadının kesin ölüm nedeni belirlendi.

Türk-İş ‘yüz güldürecek’ asgari ücret istedi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, bu yıl asgari ücrette ‘insanların yüzünü güldürecek’ bir zam beklentisinde olduğu mesajını verdi.

Ziraat mühendisleri: Balık popülasyonu yok oluyor, Kanal İstanbul’dan vazgeçilmeli

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türkiye denizlerinde balık popülasyonunun yok olma riskine dikkat çekerek, ”Denizlerin kurtulması için Kanal İstanbul’dan vazgeçin” çağrısı yaptı.

Gram altın bu yılın zirvesinde

Gram altın, dolar/TL’de peş peşe gelen rekorlar ve küresel altın fiyatlarındaki artışla birlikte 530 liraya ulaştı. Bu aynı zamanda bu yıl gram altında görülen en yüksek seviye.

Azerbaycan, Türkiye’ye doğalgaz tedarikini artırmayı planlıyor

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye’ye doğalgaz tedarikini 2023’ten itibaren 5,5 milyar metreküp artışla 9,5 milyar metreküpe çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

Meclis’e dört yeni dokunulmazlık dosyası

HDP, CHP ve Türkiye İşçi Partili (TİP) dört milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi.

İBB’ye haber verilmemiş: Marmaray ve ‘U’ metrolarda internet devrede

İstanbul’da yarından itibaren Marmaray ile ‘U’ harfi bulunan metrolarda internet hizmeti verilmeye başlanacak.

Akaryakıtta yüzde 50’ye yakın zam ihtimali

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş, ÖTV’nin yeniden fiyatlara yansıtılmasının yüzde 50’ye yakın bir zam anlamına geleceğini kaydetti.

Bu yıl yarım milyondan fazla kaçak ilaç yakalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılında Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 582 bin 907 adet ilaç yakalandığını açıkladı.