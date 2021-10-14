İBB’ye haber verilmemiş: Marmaray ve ‘U’ metrolarda internet devrede

İstanbul’da yarından itibaren Marmaray ile ‘U’ harfi bulunan metrolarda internet hizmeti verilmeye başlanacak.

Fotoğraf: İBB

AA’nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin AKP’li üyesi Serdar Duran, dünkü meclis toplantısında metrolardaki yeni internet erişiminden bahsetti.

AKP’li üye, yarından itibaren Ulaştırma Bakanlığı’nın Marmaray’da internet hizmeti vermeye başladığını belirterek “Bundan sonra ‘U’ harfi göreceğiniz her metro hattında internet erişiminden faydalanabileceksiniz” dedi.

CHP’li Meclis üyesi Mesut Kösedağı, söz alarak, İBB’nin valilik ve İçişleri Bakanlığı’ndan talep ettiği metroların internet erişimine açılması için gerekli iznin henüz gelmediğini dile getirdi.

Metrolar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini ifade eden Kösedağı, şunları söyledi: “Metroda internet olacaksa ‘U’ ya da ‘M’ harfi fark etmeden herkes kullanabilmeli. O izin İçişleri Bakanlığı’ndan mı geldi? Bir bilgisi varsa bizimle de paylaşılırsa biz de en kısa zamanda çalışmalarımızı başlatalım.”

İBB, geçen haziran ayında, metrolarda internet olacağını duyururken, henüz gerekli izinleri alamadığı anlaşıldı.

Bakanlık, kendi yaptıkları metroların simgelerini ‘U’ olarak belirlemişti. İBB ise metro simgelerinin ‘M’ olarak kalmasında ısrar etmişti.