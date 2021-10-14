Diken

Yaramazlara biraz batar!

İkizdere’de bilirkişi raporu: Taş ocağı projesi usulsüz

Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taş ocağı hakkında bilirkişi raporunda, projenin usulsüz olduğu ve İşkencedere vadisinde bu ocağın yapılmasının uygun olmadığı belirtildi.

Fotoğraf: Diken

Rize İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda geçen ay İkizdere İşkencedere Vadisi’nde bilirkişi heyeti keşif yapmıştı.


İkizderelilerin avukatı Yakup Okumuşoğlu rapor hakkında şöyle konuştu: “Sadece sonuç kısmına bakabildiğim raporlarda üç taş ocağı için de bilirkişiler proje tanıtım dosyalarının yetersiz olduğu görüşünü vermişler. Anlamı şu; bu raporlara davalılar (Ulaştırma Bakanlığı ve işleten firmalar) itiraz edeceklerdir. Bu itirazların sonrasında mahkeme dava hakkında önce yürütmeyi durdurma konusunda , sonrasında da davanın esası hakkında bir karar verecektir. Bilirkişi raporlarına göre bu kararların bizlerin lehine olması beklenir.”

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazanmıştı.

Projede deniz dolgusu öngörülmüş, bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç doğmuştu.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarılmış, karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı karşı eyleme geçmiş ancak jandarma engeliyle karşılaşmıştı.

Cengiz İnşaat, eylemler üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” demişti.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırılmış hem demir kapı çekilmişti. Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

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