Dünya Sefalet Endeksi: Türkiye 156 ülke içinde 21’inci sırada

İşsizlik, enflasyon, faiz oranı ve milli gelir gibi ekonomik göstergelerin esas alınarak hesaplandığı Dünya Sefalet Endeksi’nde Türkiye 156 ülke içinde 21’nci sırada yer aldı.

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Dünya Sefalet Endeksi’nin zirvesinde enflasyonun rekor seviyelere ulaştığı Güney Amerika ülkesi Venezuela bulunuyor. Venezuela’nın komşusu Guyana ise ‘sefalet endeksi’nin son sırasında yer alarak bu alanda en iyi ekonomik göstergelere sahip ülke oldu.

Euronews Türkçe’nin haberine göre ‘sefalet endeksi’ bir ülkedeki işsizlik, enflasyon ve banka kredi faizi oranlarının toplamından; kişi başına düşen reel gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi çıkarılarak hesaplanıyor.

ABD’deki John Hopkins Üniversitesi’nden ekonomist Steve H. Hanke’nin analizine göre işsizliğin yükselmesi geliri olmayanların sayısının artmasına, enflasyonun yükselmesi ise yaşamın pahalanmasına işaret ediyor.

2020 Dünya Sefalet Endeksi sıralamasında ilk sırada yer alan Venezuela’da 2020 enflasyonu yüzde 3 bin 713, faiz yüzde 37, işsizlik oranı yüzde 50,3 ve ekonomik küçülme yüzde 30,9 olarak hesaplandı.

Venezuela’nın ‘sefalet puanı’ ikinci sıradaki Zimbabve’nin yaklaşık yedi katı.

Bu ülkeleri Sudan, Libya ve Surinam takip etti. 2020’de ‘sefalet endeksi’nin en alt sıralarında sırasıyla Guyana, Tayvan, Katar ve Japonya yer alıyor.

‘Sefalet endeksi’nin düşük olması bu ülkelerde ekonomik göstergelerin iyi olduğu anlamına geliyor.

Türkiye, Avrupa’da birinci

Listede yer alan Avrupa ülkeleri içinde ‘sefalet endeksi’nin en yüksek olduğu ülke Türkiye oldu. Endekse göre Türkiye’de ekonomik veriler bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin gerisinde.

Hanke’nin 2019 Sefalet Endeksi’nde Türkiye 95 ülke arasında 5’inci sırada yer almıştı.

Komşuları arasında Türkiye’den daha kötü durumda olan tek ülke 92,1 puan ile 8’inci sırada yer alan İran.

Irak ise 39,5 puan ile 26’ncı sırada bulunuyor. Enflasyon-faiz ilişkinin tartışıldığı Türkiye’de liranın döviz kurları karşısında değer kaybı sürüyor. 2021 yılının Ekim ayında rekor kıran dolar kuru 9 lirayı aşmış durumda.

2020 Dünya Sefalet Endeksi’nde diğer bazı ülkelerin sıralaması ise şöyle: Ermenistan (34), Etiyopya (37), Pakistan (49), Yunanistan (53), Azerbaycan (62), Mozambik (71), Bosna-Hersek (77), Rusya (94), ABD (109), Tanzanya (142), Almanya (145), Çin (152), Japonya (153), Katar (154) ve Guyana 156.