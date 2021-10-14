Meclis’e dört yeni dokunulmazlık dosyası

HDP, CHP ve Türkiye İşçi Partili (TİP) dört milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi.
Yalnızca geçen yıl 349 fezlekenin gönderildiği Meclis’e, yeni yasama yılındaki ilk fezlekeler 5 Ekim’de iletilmişti.
Meclis Başkanlığı’na bugün gönderilen yeni tezkereler ise başkanlık tarafından Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na gönderildi.
Fezlekeler, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a ait.