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Yaramazlara biraz batar!

Meclis’e dört yeni dokunulmazlık dosyası

HDP, CHP ve Türkiye İşçi Partili (TİP) dört milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi.

Fotoğraf: DHA

Yalnızca geçen yıl 349 fezlekenin gönderildiği Meclis’e, yeni yasama yılındaki ilk fezlekeler 5 Ekim’de iletilmişti.


Meclis Başkanlığı’na bugün gönderilen yeni tezkereler ise başkanlık tarafından Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na gönderildi.

Fezlekeler, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a ait.

Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis’te

Meclis’e bir yılda 349 fezleke gitmiş

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