Meclis’e bir yılda 349 fezleke gitmiş

Meclis’te vekiller için toplam dokunulmazlık dosyası sayısının 1400’e yakın olduğu açıklandı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27’nci dönem dördüncü yasama yılı değerlendirme toplantısında fezlekelere dair bilgi verdi.

Buna göre yasama dokunulmazlığı tezkere sayısı 1359 olurken, bu yıl 349 tezkere Meclis’e ulaştı.

Şentop, yasama yılında 1574 meclis araştırması önergesi verildiğini belirtti.

Meclis başkanı anayasa mesajı da verdi: “Türkiye’nin yeni anayasaya ihtiyacı var. TBMM hem hukuken hem de siyaseten yeni anayasayı yapacak güçte. Ciddi ve samimi bir irade olursa yeni anayasa yapılabilir.”