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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’den kaçmıyorlarmış: Bakana göre gençler dünyayı tanımak istiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’deki eğitimli gençlerin dünyayı tanımak istediğini, bunun ‘Türkiye’den kaçmak istiyorlar‘ diye yorumlanmaması gerektiğini savundu.

Fotoğraf: AA

Son dönemde eğitimli gençlerin zorlu koşullardan dolayı Türkiye’yi terk edip başka ülkelerde hayat kurmayı tercih ettiğini anlatan pek çok haber ve araştırma yayınlanıyor. Araştırmalar 18-29 yaş arası gençlerin neredeyse dörtte üçünün daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istediğini ortaya koyarken, son olarak, Türkiye’de eğitim görmüş binlerce doktorun çalışmak için yurt dışına gittiğini, yüzlercesinin de buna hazırlık yaptığını anlatan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sorunun boyutunu gözler önüne sermişti.


Ortak Paylaşım Forumu’nda konuşan Balan Bilgin ise aynı fikirde olmadığını gösterdi.

Türkiye’nin geleceğine dair hiçbir endişe duymadığını vurgulayan Bilgin, gençlerin yurt dışına gitme eğilimiyle ilgili şunları kaydetti: “Geleceğe dair en büyük güvencemiz gençlik. Şu anda Türkiye’nin yurt dışında doktora yapan 30 bin genci var. Dünyanın en iyi üniversitelerine gidip orada bir Türk gencine rastlarsanız. Bunlardan endişe duymamak lazım. Dönenler, oralarda kalanlardan daha çok. Türkiye eski Türkiye değil. Genetik biyoloji alanında uzmanlık yapmış biri eskiden döndüğünde çalışacak yer bulamazdı. Genetik laboratuvarı yoktu. Şimdi ülkemizin her alanda yatırım yapmış işletmeleri, üretim tesisleri ve laboratuvarı var. Gençlerin yurt dışına gitme hevesi eğitimli gençlerde daha fazla. Gençlerdeki bu arzunun olması doğal. ‘Türkiye’den kaçmak istiyorlar’ diye bakmamak lazım. Gençler dünyayı tanımak istiyorlar. Dünyayı tanıyacak bilgiye ve donanıma sahipler.”

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