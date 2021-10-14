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Yaramazlara biraz batar!

Dolar hesaplarındaki çözülme kısa sürdü

Dolar/TL’de peş peşe rekorlar devam ederken, dolar hesaplarında iki haftadır devam eden çözülme de sona erdi. Yurt içi yerleşikler geçen hafta 1,5 milyar dolar aldı.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (MB) 23 Eylül’de piyasa beklentilerinin aksi bir şekilde yaptığı faiz indiriminin ardından yeni bir ralliye başlamış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün faiz kararlarında oy hakkı bulunan üç ismi görevden alması ile de 9,19’a çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.


MB’nin haftalık para banka verilerine göre vatandaşların iki haftadır devam eden döviz satışları geçen hafta itibarıyla son bulmuş gözüküyor.

Önceki iki haftada 3,4 milyar dolarlık döviz bozduran yurt içi yerleşikler, geçen hafta ise 1 milyar 519 milyon dolarlık alım yaptı. 

Bankalardaki döviz hesaplarındaki toplam tutar ise 232 milyar 684 milyon dolardan 234 milyar 276 milyon dolara çıktı.

Geçen hafta döviz hesaplarında bireysel vatandaşların etkisi çok sınırlı kalırken, artışın tamamı şirket hesaplarından (1,7 milyar dolar) gerçekleşti.

Toplam döviz mevduatlarındaki rekor ise 10 Eylül işlem haftasında 238 milyar doların aşılmasıyla kaydedilmişti.

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