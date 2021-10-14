Grip aşısında e-reçete sıkıntısı: Aşılar yetecek mi?

MESUDE ERŞAN

Ödeme kapsamında bulunan grip aşısı, riskli gruplar için e-nabız sistemine tanımlanmaya başladı. Ancak risk grubundakilere hangi sırayla aşı çıktığını ne hekimler ne de hastalar biliyor.

Aşıyı reçetelemek için sisteme girdiklerinde sürpriz yanıtlarla karşılaştıklarını belirten Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Gürsel Özer, “65 yaş üstünde, kronik hastalıkları olanların aşı reçetesi için bile sisteme girdiğimizde, ‘Şu anda yüksek risk grubunda değilsiniz, ileriki dönemlerde tekrar başvurunuz’ diye bir uyarı geliyor. Bana göre bunun tek bir anlamı var. Şu anda Türkiye’de yeterince grip aşısı yok” dedi.

Toplam 2,7 milyon grip aşısı yetecek mi?

Türkiye’ye bu sezon toplam 2,7 milyon doz grip aşısı gelecek. Bunun 2 milyonu (Sanofi’nin Vaxigrip Tetra aşısı) SUT kapsamında yani SGK tarafından ödeniyor. 500 bin doz aşı (Abbott’un Influvac Tetra aşısı) yine reçetelenmesi halinde, eczanelerden 85,12 lira karşılığından alınabiliyor. Önümüzdeki günlerde GSK de yine reçetelenerek ve ücretli alınabilecek 200 bin doz grip aşısını piyasaya verecek. Ancak Türkiye’de sadece 65 yaş üstü nüfus yaklaşık 8 milyon. Yaş kriteri dışında, diğer risk grubundakiler da hesaba katıldığında en az 20 milyon insanımızın (bazı rakamlara göre 40 milyon) aşı yaptırması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü bu sezon herkesin grip aşısı yaptırmasını öneriyor.

Sağlık Bakanlığı’nın grip aşıları için belirlediği bir risk grubu var. Ancak sistem risk grubunda bulunan herkese hemen aşı reçetesi vermiyor. Bakanlığın elindeki aşı sayısına göre dağıtım yaptığını belirten Özer, şöyle konuştu: “Grip aşısı yeterli olmadığı için de bizim bilmediğimiz başka kriterler devreye giriyor. Belli ki eldeki aşı ona göre dağıtılıyor. Aşı reçetesi için gelenlere ‘bir deneyelim’ diyorum. Sisteme giriyorum, reçete düzenlememize izin vermiyor. Daha sonra denenmesini istiyor. Aile sağlığı merkezlerine boşu boşuna gelmiş oluyorlar. Aşı sırasını biz de anlamıyoruz. Kanser geçirmiş genç bir hastama aşı çıktı ama 73 yaşındaki başka bir hastama vermedi. Sıkıntımız aşı kriterlerini bilmememiz.”

Ücretsiz aşılar yavaş gidiyor

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, grip aşılarının parti parti geldiğini söyledi. Ücretli grip aşısını satın alacakların da reçeteyle eczanelerden temin edebileceklerini hatırlatan Özcan, “Eczanelerde enjeksiyon yapmıyoruz. Reçetesi olanlar aşılarını aldıktan sonra herhangi bir sağlık kuruluşunda yaptırabilirler” dedi.

Grip aşılarına ilgi ve talep bulunduğunu belirten Özcan, şöyle devam etti: “Ücretsiz olan aşının reçetesinin yazılmasında bazı sıkıntılar var. Kişinin e-nabızda risk grubunda görülmesi gerekiyor. Ondan sonra reçete edilebiliyor. Bu yavaşlamaya, reçetelenmede sıkıntıya yol açıyor. Kime, ne zaman aşı hakkı çıkacağı belli değil. Şu anda risk grubunda yer alan, 65 yaşın üstündeki herkese aşı hakkı verilmiyor. Her yüksek tansiyonu, diyabeti olana çıkmıyor. Ücretsiz aşıda depolara inenlerin ancak üçte biri reçetelenip satılabilmiş. Diğer ücretli dediğimiz aşılarda miktar daha fazla. Yüzde 80’i depolardan çıkarak eczanelere dağıtılmış durumda.”