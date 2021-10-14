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Yaramazlara biraz batar!

Nokia 6310 yenilenmiş haliyle satışta: Pili haftalarca dayanıyor

Nokia, 6310 model telefonunu 20’inci yıldönümü vesilesiyle yeni tasarımıyla satışa çıkardı. Uygun fiyatlı yeni cihaz iki renk seçeneğine sahip.

Son yıllarda teknoloji ürünlerini nostalji dalgası vurmuş durumda. Buna Finli mobil şirket Nokia da katılmıştı. Şirket şimdi de efsanevi ‘tuğla’ model 6310’u yeni haliyle satışa çıkardı.


Telefon ilk olarak 2001 yılında piyasaya sürülmüş 2005 yılında ise son kez üretilmişti. Zamanında paranın alabileceği en iyi telefonlardan birisi olan 6310 bu sefer uygun fiyatlı olarak (60 dolar, 550 TL) satılıyor. Yeni Nokia 6310‘da bir adet arka kamera da bulunuyor.

Telefonun en güçlü özelliği ise eski versiyonunda olduğu gibi çok güçlü bir pile sahip olması. Bu pille cihazın haftalarca çalışacağı belirtiliyor.

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