Midesinden Nokia model telefon çıktı

Kosova’da 33 yaşındaki bir hastanın midesinden bir dönem tüm dünyada ün salan Nokia 3310 model telefon çıkarıldı.

Fotoğraf: Facebook/ Skender Teljaku

Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia’nın 3310 modeli 21 yıl önce piyasaya sürülmüş, dayanıklılığıyla dünya çapında ün kazanmıştı. Telefonun eskisine benzeyen yeni bir modeli çıkartılmıştı.

Başkent Priştine kentinde yapılan ameliyatta telefonun üç parçaya ayrılarak çıkarıldığı bildirildi. Yaklaşık iki saat süren operasyonda özel cihazlar kullanıldı ve herhangi bir komplikasyon gelişmedi.

Hastanın telefonu dört gün midesinde taşıdığı açıklanırken, bunu neden ve nasıl yaptığı ise anlaşılamadı.

Ameliyatı yürüten doktor Skender Teljaku, operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak telefonun en tehlikeli kısmının batarya olduğunu belirtti.