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Yaramazlara biraz batar!

Ali Topuz, Gazete Duvar’dan ‘editoryal bağımsızlık’ anlaşmazlığı nedeniyle ayrılmış

Genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Gazete Duvar’dan ayrılan Ali Topuz, patron Vedat Zencir’le editoryal bağımsızlık konusunda anlaşamadığını ifade etti.

Topuz, kuruluşundan beri beş yıldır sürdürdüğü görevini dün akşamki açıklamasıyla bırakmıştı. Topuz’un ardından gazetenin yazarlarının çoğu da istifa etmişti. Gazete Duvar’ın açıklamasında ise Topuz’un ayrılma nedenine değinilmemişti.


Gazeteci Ali Topuz, Twitter hesabındaki paylaşımlarıyla, istifasının nedenini şöyle anlattı:

“Gazete Duvar, başından beri meslek hayatımın en heyecanlı, yorucu ve pozitif gelişmelerle dolu macerası oldu. Bunu mümkün kılan mesai arkadaşlarıma, yazarlara, okurlara müteşekkirim. Duvar’ın başarıları onların sayesindedir, hata ve kusurları bana aittir.

Vedat Zencir’le ilk görüşmemi yaparken beraberinde olan mesai arkadaşlarımdan Ömer Araz’a da müteşekkirim. Canla başla işin koşullarının iyileşmesi için çabaladığına şahidim. Onun editoryal bağımsızlık eksenli tartışma neticesinde istifa ettiğini öğrendikten sonra kalamazdım.

Ayrılığımın sebebi, editoryal bağımsızlık denilen şeyin anlamı konusunda Vedat Zencir ile uyuşmamamızdır. Kendisine bu macerayı mümkün kıldığı için teşekkür etmeliyim, fakat editoryal bağımsızlığın ne anlama geldiği konusundaki bıktırıcı tartışmalar taşınamaz bir yorgunluk üretti.

Her patron istediği gibi gazete yapma hakkına sahiptir fakat sadece finansını sağlıyor diye doğru bulmadığım gazeteciliğe razı olamazdım. Gazeteciliğin sadece haber yapmakla olup bitmediği, parayı verenin düdüğü çaldığı bir meslek olmadığı konusundaki anlayışım hiç değişmedi.

Hasılı kelam işin özü editoryal bağımsızlık anlayışıdır. Olgusal ayrıntılara girmeyi gerekli bulmuyorum. Duvar’ın yoluna başarıyla devam etmesi beni ancak sevindirir. Herkese tekrar teşekkür ediyorum.”

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