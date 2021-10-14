Gazete Duvar ‘yeni atılım’ dedi ancak istifaların nedenini açıklamadı

Gazete Duvar’dan genel yayın yönetmeni Ali Topuz başta olmak üzere dün peş peşe gelen istifalar üzerine yapılan açıklamada ‘gazeteciliğin kişilere değil ilkelere bağlılık temelinde mümkün olduğu’ belirtilerken istifaların nedenine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Dün ilk olarak Ali Topuz Duvar’dan ayrıldığını duyurmuştu. Topuz’un ardından ‘Duvar English’in genel yayın yönetmenliğini yürüten Cansu Çamlıbel, yazarlar Bahadır Özgür, Şenay Aydemir, Hakkı Özdal, Fehim Taştekin, Aydın Selcen, Ayşe Çavdar, İrfan Aktan da istifa etmişti.

Topuz, ayrıldığını duyurduğu paylaşımında şunları kaydetmişti: “Her şeyin bir başı vardır bir de sonu. Gazete Duvar’la bir bağım kalmamıştır. Mesai arkadaşlarıma, yazarlara, okurlara binlerce teşekkürler. Eleştiren, kızan, öven herkese de şükran. Hakkınızı helal edin. Bir kişiye hakkım helal değil. O kendisini gösterecek zaten.”

Duvar: Kişilere değil ilkelere bağlılığı savunuyoruz

And Yayıncılık adına Vedat Zencir imzalı açıklamada Ali Topuz ve diğer ayrılan gazetecilere teşekkür edilerek ”Kurumlar zaman zaman değişim geçirerek yeni adımlar atmalıdır” dendi. Ancak açıklamada birçok gazetecinin istifasıyla sonuçlanan süreçle ilgili olarak herhangi bir bilgi verilmedi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde: ”Ne oluyor? Duvar kapanacak mı? Satılacak mı? Genel Yayın Yönetmeni neden görevden ayrıldı? Bundan sonra ne olacak? Duvar okurları ve çalışanlarından dün akşamdan bu yana böyle birçok soru geliyor.

Gazete Duvar beş yıl önce yayın hayatına başladığında, bugün geldiğimiz noktaya gelebileceğimize bizden başka kimse inanmıyordu. Gazete Duvar’ın bugünkü başarısı iyi gazeteciliğe duyulan inancın ve muazzam bir kolektif emeğin ürünü. Geride bıraktığımız son derece verimli beş yıl için başta Ali Topuz olmak üzere gazetenin tüm yazar ve çalışanlarının büyük rolü ve katkısı vardır.

Kurumlar zaman zaman değişim geçirerek yeni adımlar atmalıdır. Bu, geçmişi reddetmeyi değil, tersine, onu daha da ileri taşımayı amaçlamalıdır. Bu çaba, bazen yönetim ve organizasyon bakımından yeni kararlar alınmasını gerekli kılar.

Duvar’ın gerçekleri başarıyla ortaya koyan, bu nedenle de ona ciddi bir imaj ve değer kazandıran gazetecilik anlayışından taviz verilmesi, editoryal bağımsızlıktan vazgeçilmesi asla söz konusu değildir. Duvar tüm çalışanlarının ve okurlarının ümidi ve geleceğidir. Hepsinin emeğiyle ve özverisiyle bu günlere gelmiştir. Onun için de herkesin özenle koruması gereken bir kurumdur.

En baştan itibaren iyi gazeteciliğin kişilere değil ilkelere bağlılık temelinde mümkün olduğunu ve iyi gazetecilik ilkelerinin kurumsallaşması gerektiğini ısrarla savunduk. Gazete Duvar aynı iddiayı bugün de sürdürüyor. Okurlarımızın şimdiye kadar gösterdikleri ilgiye minnettarız ve gazetecilik adına daha iyisini yapma azmi içindeyiz. Kısa süre içinde Duvar kendisini yeni atılımlara hazırlayacak, ülkemizin ağır koşulları altında boğulmaya çalışılan gazetecilik mesleğinin güvenilir kalesi olmaya devam edecektir.”