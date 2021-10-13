Ali Topuz, Duvar’dan ayrıldı: Bir kişiye hakkım helal değil

Duvar’ın Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz, gazeteden ayrıldığını duyurdu.

Topuz, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Her şeyin bir başı vardır bir de sonu. Gazete Duvar’la bir bağım kalmamıştır. Mesai arkadaşlarıma, yazarlara, okurlara binlerce teşekkürler. Eleştiren, kızan, öven herkese de şükran. Hakkınızı helal edin. Bir kişiye hakkım helal değil. O kendisini gösterecek zaten.”

Gazete Duvar, Topuz’un genel yayın yönetmenliğinde Ağustos 2016’da yayın hayatına başlamıştı.

Topuz’un ardından ‘Duvar English’ Genel Yayın Yönetmeni Cansu Çamlıbel de gazeteden ayrılacağını duyurdu: “Ali’nin davetiyle katıldığım Gazete Duvar ailesinde o olmadığı takdirde benim de olmam söz konusu olamaz. İyi gazeteciliğe inanan ve destek veren herkesle nasılsa yine yeniden buluşuruz. Bu kadar kıymetli bir çabaya bu şekilde veda ediyor olmak kalbimizi kırdı elbet.”