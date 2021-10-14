Bu yıl yarım milyondan fazla kaçak ilaç yakalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılında Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 582 bin 907 adet ilaç yakalandığını açıkladı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kaçak ilaçlarla ilgili soru önergesini yanıtladı.

Önergeye verilen yanıtta, 2021 yılı içerisinde kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılırken yakalanan ilaç sayısının 582 bin 907 olduğu ifade edildi.

En çok ilaç İstanbul ve Edirne illerinde yakalandı.

İlaç kaçakçılığı suçundan işlem yapılan kişi sayısı ise 81.

Soru önergesine verilen yanıtta kaçakçılığa karşı sınırlarda altı ayrı program kullanıldığı vurgulanarak şöyle devam edildi: “Bagaj X-rayleri, araç ve konteyner tarama sistemi gibi teknik donanımlar da mücadelede etkin şekilde kullanılmaktadır.”

Ayrıca kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele kapsamında personel sayılarının artırıldığı kaydedildi: “Daha önce 18 olan gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğünün sayısı 30’a, gümrük ve ticaret müdürlüklerinin sayısı ise 19’a çıkarılmıştır.”