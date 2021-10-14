Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bu yıl yarım milyondan fazla kaçak ilaç yakalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılında Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 582 bin 907 adet ilaç yakalandığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kaçak ilaçlarla ilgili soru önergesini yanıtladı.


Önergeye verilen yanıtta, 2021 yılı içerisinde kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılırken yakalanan ilaç sayısının 582 bin 907 olduğu ifade edildi.

En çok ilaç İstanbul ve Edirne illerinde yakalandı.

İlaç kaçakçılığı suçundan işlem yapılan kişi sayısı ise 81.

Soru önergesine verilen yanıtta kaçakçılığa karşı sınırlarda altı ayrı program kullanıldığı vurgulanarak şöyle devam edildi: “Bagaj X-rayleri, araç ve konteyner tarama sistemi gibi teknik donanımlar da mücadelede etkin şekilde kullanılmaktadır.”

Ayrıca kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele kapsamında personel sayılarının artırıldığı kaydedildi: “Daha önce 18 olan gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğünün sayısı 30’a, gümrük ve ticaret müdürlüklerinin sayısı ise 19’a çıkarılmıştır.”

Kaçak muayenehaneye baskın: 588 kutu ilaç ve tıbbi malzemeye el konuldu

Tarımda girdi fiyatları yükselince sahte ilaç kullanımı patladı

Salgınla gelen tehlike: Sahte ilaç üretim ve satışı arttı, bir haftada 121 kişi tutuklandı

SON HABERLER

MB’deki ‘operasyon’un perde arkası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş’ı görevden aldı.

‘Teslim etmedin’ cezası: Evi ve aracı zamanında teslim etmeyene emsal

Mahkeme, uzun yıllardır müşterisi olduğu firmanın aracını zamanında teslim etmeyen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Konseyi eski Başkanı Murat Faruk Özbay’a ‘güveni kötüye kullanmak’ suçundan hapis cezası verdi. Hukukçular “Bu karar, araç kiralayan ev kiralayan herkesin bu cezayı alabileceğini gösteriyor” uyarısı yaptı.

‘MB operasyonu’ sonrası dolarda yeni zirve

Dolar/TL, enflasyonun yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası’nda (MB) aralarında indirim kararına itiraz edenlerin de yer aldığı üç yöneticinin görevden alınması ardından 9,19’a yükselerek yeni zirveyi gördü.