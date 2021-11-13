Akşam Postası / 13 Kasım 2021

Dolar 10 liranın üstünü de gördü

Dün 9,97’yle rekor tazeleyen dolar/TL uluslararası piyasalarda 10’un üzerini test etti.

Dolar 10 lirayı görünce Özgür Demirtaş ‘seriye bağladı’

Finans profesörü Özgür Demirtaş, uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle dolar/TL’nin 10 seviyesini gördüğünü belirterek, bu yöndeki öngörüsünü dile getirdiği ilk dönemlerden beri kendisini hedef gösterenleri tek tek Twitter’da ortaya döktü.

Erdoğan gidişattan memnunmuş: Abartılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yönetim sistem, ekonomi ve dış politikayla ilgili endişelerini dile getirince aldığı yanıtı şöyle aktardı: “Tayyip Bey, ülkenin gidişatından memnun.”

Kılıçdaroğlu helalleşme yolculuğuna çıkıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme yolculuğu’na çıkma kararı aldığını duyurdu.

Demirtaş tane tane anlattı: HDP seçmeni ne yapacak?

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, HDP seçmeni açısından yerel seçimlerdeki denklemin cumhurbaşkanlığı seçiminde de geçerli olacağını belirtti.

Görevi bırakan MHP’li meclis üyesi: Harama el kaldırmaktan yoruldum

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin MHP’li meclis üyesi Hasan Basri Yüksel, sosyal medya hesabında görevini bırakacağını açıkladı ve ekledi: “Zaten harama, haksızlığa el kaldırmaktan şahsım adına yoruldum.”

İkinci el online oto pazarında fiyat artışı sürüyor

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında fiyatlar geçen aya göre yüzde 5,4 arttı.

Uzman görüşü: Aşı reddi ve tereddütü toplumsal bağışıklığa engel oluyor

Prof. Dr. İftahar Köksal, corona virüsü salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığa ulaşmada en büyük engeli aşı tereddütü ve aşı reddinin oluşturduğunu söyledi.

Eğitim-Sen: Ara tatile kadar 28 ilde 6 bin 900’den fazla sınıf kapatıldı

Eğitim-Sen Genel Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, yüz yüze eğitimde ilk ara tatile kadar 6 bin 900’den fazla sınıf kapandığını, 172 bin 500 öğrencinin sınıf kapatılmasından etkilendiğini söyledi.

Kamu bankasındaki yönetici ‘La Kasa Da Para Yok’ paylaşımı sonrası işten çıkarıldı

Bir kamu bankasında yöneticilik yapan Hakan Dağlı, ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel dizisinden esinlenerek sosyal medyada gördüğü ‘La Kasa Da Para Yok’ görselini WhatsApp grubunda paylaşınca iş akdi feshedildi.

Başak Cengiz’in nişanlısı isyan etti: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz

İstanbul’da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in nişanlısı Mahir Mızrak, cinayeti işleyen Can Göktuğ Boz’un akli dengesiyle ilgili iddialara “Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz” diyerek tepki gösterdi.

Bir kadın daha boşandığı erkek tarafından öldürüldü

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde boşandığı kişi tarafından silahla başından vurulan kadın hayatını kaybetti.

Kızına cinsel istismardan hapis cezası onanan adam hala dışarda

Kızına 17 yaşına kadar cinsel istismarda bulunan adam 13,5 yıl hapis cezasının istinaf mahkemesinde onanmasına rağmen hala tutuklanmadı.

Bir bu kalmıştı: Taksiciden gazeteciye ‘Kafana sıkarım’ tehdidi

Gazeteci Fırat Fıstık, kendisini keyfi olarak almak istemeyen taksiciyi görüntüledi. Görüntülenmesine sinirlenen taksici, Fıstık’a ağır küfürler edip “Kafana sıkarım” diye tehdit savurdu.

Bir ay önce uzaya gitmişti: Uçak kazasında hayatını kaybetti

ABD’li milyarder işadamı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin’in bir ay önceki ikinci uzay uçuşunda yer alan Glen de Vries uçak kazasında hayatını kaybetti.

Seks işçiliği yapan öğrencilerine eğitim desteği sunan üniversiteye tepki

Britanya’daki Durham Üniversitesi’nin seks işçiliği yapan öğrencilerine eğitim desteği sunması tepkilere neden oldu.