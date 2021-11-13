Dolar 10 lirayı görünce Özgür Demirtaş ‘seriye bağladı’

Finans profesörü Özgür Demirtaş, uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle dolar/TL’nin 10 seviyesini gördüğünü belirterek, bu yöndeki öngörüsünü dile getirdiği ilk dönemlerden beri kendisini hedef gösterenleri tek tek Twitter’da ortaya döktü.

Demirtaş, gece uluslararası piyasada dolar/TL kuru 10 seviyesinin üstüne çıkınca iktidara yakın A Haber’in yaklaşık iki sene önce Twitter’da ‘‘Dolar 10 lira olacak!’ diyen sözde ekonomistler neredeler?’ başlığıyla paylaştığı haberin altına “Buradayım” diye yorum yazdı.

Hızını alamayıp 15 tweet’lik bir seri paylaşan Prof. Dr. Demirtaş, Sabah yazarları Dilek Güngör, Engin Ardıç ve Hilal Kaplan’dan Twitter’da ısrarla kendisi hakkında olumsuz paylaşım yapan bazı isimlere kadar liste çıkardı.

Demirtaş, son tweet’inde “Son olarak Bugün sonuç ortada: Yanlış politika yüzünden Dolar 10 TL… Siz ne yaparsanız yapın GERÇEKLER bir gün ortaya çıkıyor. Türkiye sizden çok daha büyük…” diye yazdı.

Finans profesörünün paylaşımları şöyle:

2) Dilek Güngör adlı Sabah gazetesi yazarı hakkımda birden fazla yazı yazdı. Aşağıdaki gibi tipte yalan haberler olayın sadece gözüken kısmı idi…



Bugün sonuç ortada: Yanlış politika yüzünden Dolar 10 TL…

+ pic.twitter.com/xIO6QUJsJs — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 12, 2021

4) Yetmedi çalıştığım yere şikayet ettiler.



Bugün sonuç ortada: Yanlış politika yüzünden Dolar 10 TL… pic.twitter.com/MSjlviK6Zx — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 12, 2021

6) Benimle beraber değerli meslektaşlarımı Gazetelerine kapak yaptılar. Hakkımızda YALAN haber yazdılar.



Bugün sonuç ortada: Yanlış politika yüzünden Dolar 10 TL… pic.twitter.com/JDkU32V4fi — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 12, 2021

8) O da yetmedi Engin Ardıç adlı Sabah gazetesi yazarı başladı bu sefer bana KARAKTER suikasti yapmaya. Algılara oynamaya. Bir de utanmadan bütün tahminleri yanlış çıkan diye başlık attılar.



Bugün sonuç ortada: Yanlış politika yüzünden Dolar 10 TL… pic.twitter.com/63OeGYda9B — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 12, 2021

10) Tebernüş Kireçci gibi konu hakkında ULUSLARARASI anlamda en ufak bir eğitimi bile olmayan insanların binlerce insanı etrafına toplayıp ALGI operasyonu yapmasından ötürü UTANÇ duyuyorum.



Bugün sonuç ortada: Yanlış politika yüzünden Dolar 10 TL… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 12, 2021

12) Yetmedi profilinde ATATÜRK resmi olup (Şaşırtmaca). Haftada 5 kez Özgür Demirtaş Algısı yapmaya çalışan insanlar türedi.



Bu beyfendinin profilinde sadece Özgür Demirtaş diye arama yapmanız yeterli.



Bugün sonuç ortada: Yanlış politika yüzünden Dolar 10 TL… pic.twitter.com/8IC93kje5a — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 12, 2021

14) Son olarak Bugün sonuç ortada: Yanlış politika yüzünden Dolar 10 TL…



Siz ne yaparsanız yapın GERÇEKLER bir gün ortaya çıkıyor.



Türkiye sizden çok daha büyük… pic.twitter.com/NB4wVnUJrJ — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 12, 2021