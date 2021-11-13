Dolar 10 liranın üstünü de gördü

Dün 9,97’yle rekor tazeleyen dolar/TL uluslararası piyasalarda 10’un üzerini test etti.

Saat 00:01 itibariyle dolar/TL 10,0033’ü gören kur 10,0252’ye çıktıktan sonra sabah saatlerinde yeniden 10’un altına çekildi.

Üçte birlik gerileme

2019 yılına 6 liranın altında başlayan dolar/TL’de kayıp ise şuan yüzde 65’in üstünde. TL’de bu yılın başındaki 7,30’lu seviyeler hesaba katıldığında ise yüzde 30’ları geçen bir erime var. Eylül ayına göre ise bu oran yüzde 20’lerde.

Dolarda daha önceki zirve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 ülke büyükelçisi için ‘istenmeyen kişi‘ talimatını verdiğini açıklamasının ardından 25 Ekim’de 9,85’le gelmişti. Yükselişte aynı zamanda Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerini aşan 200 baz puanlık faiz indirimi de etkili olmuştu. Büyükelçi krizin aşılması ile birlikte ise kur 9,43’e kadar çekilmişti.

Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma ya da destekleri azaltma eğilimine girdiği dönemde Merkez Bankası (MB) ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL’ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde.

MB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise ekimde yükseldiği yüzde 20’lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişi daha da yukarı çekebileceği görüşünde.