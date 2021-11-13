Twitter’ın gündemi dolar: Ağlanacak halimize gülüyoruz

ABD Doları’nın Türk Lirası karşısında 10 liranın üstünü görmesi Twitter’ın da gündemine oturdu.
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Peker’in rüşvet iddiasını pekiştirecek bir ifade
Temmuz 2017’den beri ‘suç örgütü kurmak’tan tutuklu bulunan Veysel Şahin’in, Mart 2018’deki savcılık ifadesinde, tahliye edilmesi ve hakkındaki dosyaların kapatılması için kendisinden 1 milyon dolar istendiğini söylediği ortaya çıktı. Şahin, tutuklanması öncesinde de bir polis müdürünün bizzat “Senin, kardeşlerin ve eşleri hakkında açılmış bir dosya var. 500 bin lira verirseniz bütün isimleri çıkartırız” dediğini öne sürdü.
16 vekile ait 19 dokunulmazlık dosyası TBMM başkanlığında
Aralarında 15 HDP’li, bir DBP’li isim bulunan 16 milletvekiline ait toplam 19 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Erdoğan’ın, ‘Bolluk bereket var’ dediği market rafları sallantıda
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son dönemde konuşmalarında sıklıkla yer ayırdığı market raflarındaki doluluk sallantıya girdi. Perakende sektörü temsilcileri kurdaki oynaklık nedeniyle fiyat belirlemenin imkansızlaştığı bir sürece girildiğini, rafların boşalmasa da çeşitliliğinde önemli oranda azalmalar yaşandığını söyledi.
10 Kasım’da okunan ‘Yıkın Heykellerimi’ şiirine soruşturma
Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümünde bir okulda ‘Yıkın Heykellerimi’ şiirini okuyan öğretmene soruşturma açıldı.
Dünyada ilk: Hastalık teşhisine ‘iklim değişikliği’ yazıldı
Kanadalı bir kadın, yazın ülkede yaşanan aşırı sıcak hava dalgasının ardından solunum güçlüğü çekmeye başlayınca dünyada ‘iklim değişikliği’ teşhisi konan ilk hasta oldu.