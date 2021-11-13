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Yaramazlara biraz batar!

Twitter’ın gündemi dolar: Ağlanacak halimize gülüyoruz

ABD Doları’nın Türk Lirası karşısında 10 liranın üstünü görmesi Twitter’ın da gündemine oturdu.

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Peker’in rüşvet iddiasını pekiştirecek bir ifade

Temmuz 2017’den beri ‘suç örgütü kurmak’tan tutuklu bulunan Veysel Şahin’in, Mart 2018’deki savcılık ifadesinde, tahliye edilmesi ve hakkındaki dosyaların kapatılması için kendisinden 1 milyon dolar istendiğini söylediği ortaya çıktı. Şahin, tutuklanması öncesinde de bir polis müdürünün bizzat “Senin, kardeşlerin ve eşleri hakkında açılmış bir dosya var. 500 bin lira verirseniz bütün isimleri çıkartırız” dediğini öne sürdü.

Erdoğan’ın, ‘Bolluk bereket var’ dediği market rafları sallantıda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son dönemde konuşmalarında sıklıkla yer ayırdığı market raflarındaki doluluk sallantıya girdi. Perakende sektörü temsilcileri kurdaki oynaklık nedeniyle fiyat belirlemenin imkansızlaştığı bir sürece girildiğini, rafların boşalmasa da çeşitliliğinde önemli oranda azalmalar yaşandığını söyledi.