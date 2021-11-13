Seks işçiliği yapan öğrencilerine eğitim desteği sunan üniversiteye tepki

Britanya’daki Durham Üniversitesi’nin seks işçiliği yapan öğrencilerine eğitim desteği sunması tepkilere neden oldu.

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Ülkenin prestijli üniversitelerinden Durham, öğrencilere e-posta göndererek seks işçiliği yapan öğrencileri için eğitim fırsatı sunduğunu duyurdu.

Duyuruda seks işçisi öğrencilerin destek alma konusunda engellerle karşılaşmaması gerektiği vurgulanarak, amacın bilinçli tavsiyeler vermek olduğu belirtildi.

Seks işçileri için doğru ve önyargılardan uzak desteğin uzmanlar tarafından verileceği ifade edildi.

Üniversite tarafından da desteklenen öğrenci birliğinin düzenlediği eğitim, başta yüksek öğrenim bakanı Michelle Donelan olmak üzere bazı kesimler tarafından eleştirildi. Bakan, üniversitenin ‘tehlikeli bir endüstriyi meşrulaştırdığını ve öğrencileri koruma görevini yerine getirmediğini’ söyleyerek tepki gösterdi.

Üniversite adına açıklama yapan sözcü, eğitimin ‘küçük bir grup endişeli öğrencinin talebi üzerine’ yapıldığını ve öğrencilerin güvenliğini amaçladığını belirtti.

‘Seks işçiliğine teşvik etmek gibi bir amacın olmadığı’ vurgulanan açıklamada, ihtiyacı olan öğrencilere destek sağlamanın hedeflendiği şu ifadelerle anlatıldı: “Yargılamadan dinliyoruz ve pratik yardımlar sunuyoruz. Amaç seks işçiliğine dair sosyal damga nedeniyle savunmasız ve risk altında olabilecek öğrencilerin ihtiyaç duydukları ve hakları olan desteğe erişmelerini sağlamak.”